Beyaz şıklık

EKRANLARIN başarılı yapımlarından olan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin güzel oyuncusu Melike İpek Yalova, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Beyazlar içindeki spor şıklığı dikkatlerden kaçmayan Yalova, alışveriş sonrasında büyük bir sürprizle karşılaştı. Güneşli hava yerini yoğun bir yağmura bırakınca, valeden aracını almaya gelen güzel oyuncu, şaşkınlığını gizleyemedi. Hızla aracını teslim alan oyuncu, AVM'den ayrıldı.

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