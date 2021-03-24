Koyu Galatasaraylıyım

SUNUCU Hakan Hatipoğlu, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Hatipoğlu, "Koyu Galatasaray taraftarıyım. İki takımın da berabere kalmasından mutluyum. Puan farkı olsa da bu sene Galatasaray şampiyon olacaktır" dedi.
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