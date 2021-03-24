Milli sporcu Mert, hayallerinin peşinden koşuyor

MİLLİ sporcu ve yaşam koçu Hazal Mert, yaşam enerjisinin ve motivasyon kaynağının hayalleri olduğunu söyledi. Hayatını spora ve sağlıklı yaşamaya adayan milli sporcu ve yaşam koçu Hazal Mert, katıldığı eğitimlerle durmaksızın kendini geliştirmeyi sürdürüyor.

ÜLKEMİ TEMSİL ETTİM

HAYATIN temel kuralının devamlı iyiye ve güzele doğru gelişmek olduğunu belirten Mert, uzun yıllardır İzmir'de yaşam koçluğu yapıyor. Milli sporcu, "Atletizm, badminton, futbol branşlarında yarıştım. Ülkemi birçok kez yurtdışında temsil ettim. 2008'de fitness branşında antrenör olarak çalışmaya başlayıp, 2012'de fitness branşında yarıştım ve Bikini Fitness Türkiye Şampiyonu oldum. Milli Takım sporcusuyum" dedi.