Önce spor sonra alışveriş

GÜZEL oyuncu Hande Subaşı, geçtiğimiz gün objektiflere yansıdı. Spora gelen ve spor sonrasında kısa bir alışveriş turu yapan Hande Subaşı'nın spor şıklığı da dikkatlerden kaçmadı. Hızla alışverişini tamamlayan Subaşı, daha sonra vakit kaybetmeden otoparktaki aracına binerek AVM'den ayrıldı.

DİĞER