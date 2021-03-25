El ele görüntülendiler

SERDAR Ortaç, sevgilisi Seçil Gür ile birlikte görüntülendi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan Serdar Ortaç ve Gür, objektiflere poz verdikten sonra ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi. Uzun süre mağaza vitrinlerinden ürünleri inceleyen ünlü isimler, eksiklerini giderdikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.
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