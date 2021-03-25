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Haberler Sarmaşık El ele görüntülendiler

El ele görüntülendiler

El ele görüntülendiler

25.3.2021

SERDAR Ortaç, sevgilisi Seçil Gür ile birlikte görüntülendi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan Serdar Ortaç ve Gür, objektiflere poz verdikten sonra ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi. Uzun süre mağaza vitrinlerinden ürünleri inceleyen ünlü isimler, eksiklerini giderdikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.
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