“Hepimize rap müzik dayatılıyor”

TÜRK Kızılay İzmir Şubesi'nce düzenlenen söyleşiye katılan şarkıcı Gökhan Akar, gençlerin sorularını yanıtladı.

Son dönemde rap müziğin yükselişiyle ilgili soruyu cevaplayan Akar, "Algı olarak insanları rap müziğe yönlendirme çabası var. Rap müziğin biraz isyankar tarafı var. Zaten insanlar evde bunalmış, rap'in o isyankar yapısı insanları daha da isyan ettiriyor. Rap müziğin çok fazla pompalandığını düşünüyorum. Sanki tepemizde bir müziğin dayatıldığı hissiyatı var bende" dedi.