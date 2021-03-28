  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık “Hepimize rap müzik dayatılıyor”

“Hepimize müzik dayatılıyor”

“Hepimize rap müzik dayatılıyor”

28.3.2021

TÜRK Kızılay İzmir Şubesi'nce düzenlenen söyleşiye katılan şarkıcı Gökhan Akar, gençlerin sorularını yanıtladı.

Son dönemde rap müziğin yükselişiyle ilgili soruyu cevaplayan Akar, "Algı olarak insanları rap müziğe yönlendirme çabası var. Rap müziğin biraz isyankar tarafı var. Zaten insanlar evde bunalmış, rap'in o isyankar yapısı insanları daha da isyan ettiriyor. Rap müziğin çok fazla pompalandığını düşünüyorum. Sanki tepemizde bir müziğin dayatıldığı hissiyatı var bende" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Hepimize rap müzik dayatılıyor” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.