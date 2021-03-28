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Haberler Sarmaşık Mert Fırat’ın ihaneti Twitter’da ifşa oldu

’ın ihaneti ’da ifşa oldu

ile 2018 yılında dünya evine giren oyuncu ’ın eşine ihanet ettiği yönünde çıkan haberler ortalığı karıştırdı. Fırat hakkında ’da yüzlerce yorum yapılırken, eşini 19 ve 27 yaşındaki iki kadınla aldattığı iddia edildi

Mert Fırat’ın ihaneti Twitter’da ifşa oldu

28.3.2021

Sinema ve dizi oyuncusu Mert Fırat, 2018 yılında sosyetenin tanıdık isimlerinden İdil Fırat ile evlenmişti. Geçtiğimiz kasım ayında kızları Seyhan Mia'yı kucaklarına alan çiftin evliliği önceki gece ortaya çıkan iddialar sonrasında çatırdadı. Mert Fırat'ın eşini sosyal medyadan tanıştığı kadınlarla aldattığı iddia edildi.

GENÇ KADINLARA İLGİ DUYUYOR

Mert Fırat'ın ihanet haberi sosyal medya platformu Twitter'da en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Oyuncuyu yıllardır beğenerek izlediğini belirten onlarca kullanıcı, Fırat'a tepki gösterdi. Skandal, Mert Fırat'ın birlikte olduğu iki kadın arasında geçen yazışmalar ile ortaya çıktı. İki kadının mesajlaşmasında, "İdil'e çok yazık olmuş", "Mert'in genç kızlara düşkün olduğu bilinen bir şey" ifadeleri dikkat çekti. Çiftin evleneceği dönem, İdil Fırat'ın babası Önder Fırat'ın bu birlikteliğe karşı çıktığı haberlere konu olmuştu.

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