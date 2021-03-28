Sinema ve dizi oyuncusu Mert Fırat, 2018 yılında sosyetenin tanıdık isimlerinden İdil Fırat ile evlenmişti. Geçtiğimiz kasım ayında kızları Seyhan Mia'yı kucaklarına alan çiftin evliliği önceki gece ortaya çıkan iddialar sonrasında çatırdadı. Mert Fırat'ın eşini sosyal medyadan tanıştığı kadınlarla aldattığı iddia edildi.
GENÇ KADINLARA İLGİ DUYUYOR
Mert Fırat'ın ihanet haberi sosyal medya platformu Twitter'da en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Oyuncuyu yıllardır beğenerek izlediğini belirten onlarca kullanıcı, Fırat'a tepki gösterdi. Skandal, Mert Fırat'ın birlikte olduğu iki kadın arasında geçen yazışmalar ile ortaya çıktı. İki kadının mesajlaşmasında, "İdil'e çok yazık olmuş", "Mert'in genç kızlara düşkün olduğu bilinen bir şey" ifadeleri dikkat çekti. Çiftin evleneceği dönem, İdil Fırat'ın babası Önder Fırat'ın bu birlikteliğe karşı çıktığı haberlere konu olmuştu.
Mert Fırat’ın ihaneti Twitter’da ifşa oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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