Zehra göz doldurdu

HÜLYA Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Tek başına AVM'ye gelen Zehra hanım, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Alışveriş sonrasında meydan katında bulunan bir restoranda kız arkadaşlarıyla bir araya gelen Çilingiroğlu, yorgunluğunu arkadaşlarıyla uzun süre sohbet ederek attı. Zehra Çilingiroğlu'nun siyahlar içindeki şıklığı ve verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.

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