Fulden Köse’ye bir darbe de ev sahibinden

MÜZİK yapımcısı Erol Köse ile boşanma aşamasında olan Fulden Köse ev sahibi tarafından evden çıkarılmaya çalışıldı. Müzik yapımcısı Erol Köse'nin öğretmen eşi Fulden Köse, zina, sadakatsizlik ve haysiyetsiz hayat sürme, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet, pek kötü ve onur kırıcı davranış içeren şiddetli geçimsizlik nedeniyle 10 milyon liralık boşanma davası açmıştı.

Boşanma sürecinde olan ikilinin yaşadıkları evden Erol Köse ayrılmıştı. Aynı evde oturmaya devam eden Fulden Köse, ev sahibi tarafından rahatsız edildi. Ev sahibi Ayten C., ikamete giderek Fulden Köse'ye 'Ben bu evi Erol Köse'ye kiraladım. Artık burada yaşamıyor o yüzden evi boşaltın' dediği iddia edildi. Bunun üzerine Fulden Köse, evi boşaltmak için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi ve sonrasında evine kamera taktırdığı için tekrardan rahatsız edildi. Ev sahibi Ayten C., gündüz vakti gelerek içeri daldı.

EV SAHİBİNE HAPİS CEZASI

FULDEN Köse'nin şikayeti sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında uzlaşmaya yönlendirildi.

Taraflar aralarında uzllaşmayı reddedince ev sahibi Ayten C., hakkında 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçundan dava açıldı. Ev sahibinin iki yıla kadar hapsi isteniyor.