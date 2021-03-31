Aslızen'in babasından şiddet gördüğü ortaya çıktı: Her gün yanağımı morartırdı

Dillerden düşmeyen besteleriyle tanınan Aslızen, profesyonel sanat hayatına 2000 yılında 23 yaşında iken başladı. Bugüne kadar Ferhat Göçer, Fatih Ürek, Demet Akalın, İbrahim Tatlıses, İzel Çeliköz, Hakan Peker, Rober Hatemo, Tuğba Özerk, Yıldız Kaplan, Pınar Aylin, Şebnem Bal, Esra Balamir gibi birçok sanatçıya bestelerini veren Aslızen, kendisinin ve annesinin sürekli olarak babasından şiddet gördüğünü ve hemen hemen hergün kulağının ve yanağının morartıldığını anlattı.

PROFESYONEL DESTEK ALDIM

Şiddet gören kadınlarla ilgili haber gördüğünde hep aklına yaşadığı şiddetin geldiğini söyleyen Aslızen, babasına hakkını helal ettiğini söyledi. Babasından defalarca kez şiddet gördüğünü söyleyen sanatçı, "Ben onu affettim, hakkımı da helal ettim. Hiç de ona beddua etmedim. Ama şu an bir sürü hastalıkla uğraşıyor. Allah çektiriyor işte" dedi. Babasıyla görüşmediğini söyleyen Aslızen, babasının kendisi ile sadece para istemek için iletişim kurduğunu söyledi. Bu konu nedeniyle profesyonel destek aldığını belirten Aslızen psikiyatriste giderek hatırlamak istemediği anıları sildirmekte çareyi bulduğunu ifade etti.

KARDA SOĞUKTA BIRAKTI

ASLIZEN kendisini en çok rahatsız eden anılarından birinden de bahsetti. Sanatçı küçük bir çocukken karlı bir havada babası annesine şiddet uygulayarak dışarıya çıkarmış. Hatta bununla da yetinmeyip annesini kara gömmeye ve onu bu şekilde öldürmeye çalışmış. Bu anıdan büyük rahatsızlık duyduğunu aktaran Aslızen, gördüğü anı sildirme yöntemi sonrasında artık hatıralarında annesini karın içinde değil köpüklerin arasında görmeye başladığını ve bu şekilde rahatlayabildiğini anlattı.

FATİH ŞENDİL