‘Devlet olma vakti’

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta heyecan yine dorukta. Bu haftaya Umur Bey'in Dündar Bey'in ihanetine dair kanıtı Osman Bey'e teslim etmesi ve Osman Bey'in Konstantinopolis'ten gelen Bizans birliklerine yaptığı baskın damga vuracak.

Osman Bey, Umur Bey'in İnegöl Kalesi'ne teslim edeceği atlara el koyarken; Togay'ın saldırısını püskürten Kayılar, başta Abdurrahman Gazi olmak üzere şehitlerin acısıyla sarsılır. Umur Bey, İnegöl Kalesi'ne sızmak için Nikola ile ticarete devam kararı alır ancak bu planını Osman Bey'le paylaşmadığı için ikili arasındaki gerilim devam eder. Osman Bey, amcası Dündar Bey'in ihanetini öğrendiğinde ne yapacak? Osman Bey, düğün toyuna baskın yapan Togay'dan nasıl intikam alacak? Konstantinopolis'ten gelen Bizans kuvvetlerinin İnegöl'e erişmesini engellemek için ne yapılacak? Malhun Hatun, Osman Bey'in Bizans'la ticaretlerini engellemesine nasıl tepki verecek? Yaralanan Gonca Hatun'un akıbeti ne olacak? Reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman', bu akşam saat 20:00'da atv ekranında.