Şifa deposu Ege otları

İLKBAHAR, Ege Bölgesi'nde yetişen otların en taze olduğu mevsim. Sarmaşık, ebegümeci, ısırgan, hindiba, şevketi bostan, gelincik, labada, kuş otu, sinirotu, radika, deniz börülcesi, kuşkonmaz, arapsaçı, turp otu, hardal otu, yabani kuşkonmaz gibi birçok ot türü Ege Bölgesi'nde dağlardan ve tarlalardan toplanıyor. Otlarda C vitamini, magnezyum, çinko gibi vitamin ve minerallerin zengin, antioksidan içeriklerinin yüksek, idrar söktürücü ve sindirime yardımcı özellikleri de oldukça güçlü.

İşte her derde deva Ege otlarının faydaları:

■ Radika: Besleyici değeri yüksek bir ot olan radika vücuda güç ve zindelik verir. Göğsü yumuşatır ve öksürüğü keser. İdrar söktürücü özelliği bulunur.

■ Sarmaşık otu: Aynı zamanda kalp damar hastalıklarını önleyici, damar yapısını koruyucu ve damarda plaklaşma oluşumu engelleyici etkileri bulunmuştur. Kalp damar hastalıklarına iyi gelir.

■ Deniz börülcesi: Sodyum, potasyum, magnezyum, iyot, kükürt, kalsiyum, fosfor, demir, çinko, magnezyum ve bakır minerallerini bol miktarda içerir. Kalorisi düşüktür fakat doyurucu özelliği yüksektir.

■ Cibez: C vitamini deposudur. Fosfor, magnezyum ve potasyum gibi mineraller içerir. Bağışıklık sistemine iyi gelir. Sindirimi kolaylaştırır, kabızlık sorununu önler. Kan dolaşımını da güçlendirir ve düzenler.

■ Arapsaçı: Kalsiyum, demir ve magnezyum minerallerini içeren arapsaçı, B ve C vitaminleri yönünden zengin bir ot. Kas ve kemik ağrıları, baş ağrıları için etkili. Mide asitlerini dengelediği ve gaz oluşumunu önlediği biliniyor. Boğaz yolu iltihaplarını temizler, öksürüğü keser.

ISIRGAN OTU:

Folik asit, A ve C vitamini, lutein, karetenoid içerir. Antioksidan açısından güçlü olması ve ödem atıcı etkisi nedeniyle zayıflama diyetlerinde kullanılır. Obeziteyi azaltıcı etkisi bulunmuştur. Kalsiyum ve demir kaynağıdır. Pankreas, mide, karaciğer, bağırsaklar ve safra kesesi rahatsızlıklarına iyi gelir. Tansiyon ve şeker düşürücü etkisi vardır.

EBEGÜMECİ:

Hem antimikrobiyal etkisi hem de C vitamini sayesinde enfeksiyon durumlarında bağışıklık arttırıcıdır. Diş çürüklerinin oluşmasını engellediği bilinmektedir. Bağırsakların çalışmasına yardımcı olur.

ŞEVKET-İ BOSTAN:

Vitamin ve mineraller açısından zengin bir bitkidir. Hazmı kolaylaştırır, bağırsakları çalıştırır, idrar söktürücüdür. Safra salınımını arttırıcı ve iştah açıcı etkisi vardır.