Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay Kovid-19'a yakalandı. 46 yaşındaki Kutluay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Kutluay'ın sevgilisi Edvina Sponza'nın da Covid-19 testi yaptırdığı ve sonucunu endişe ile beklediği ifade edildi.
Edvina’ya da bulaşmış olabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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