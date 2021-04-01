Edvina’ya da bulaşmış olabilir

Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay Kovid-19'a yakalandı. 46 yaşındaki Kutluay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Kutluay'ın sevgilisi Edvina Sponza'nın da Covid-19 testi yaptırdığı ve sonucunu endişe ile beklediği ifade edildi.

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