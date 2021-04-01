  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Fekeli’nın kalbi öğrendikleriyle yorulur

’nın kalbi öğrendikleriyle yorulur

Fekeli’nın kalbi öğrendikleriyle yorulur

1.4.2021

ATV'NİN iddialı dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 3. sezonunda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sevilen dizinin 90. bölümünde olaylar şöyle gelişecek: Demir, uzun zamandır peşinde olduğu gizli düşmanı ile karşı karşıyadır!

Babasının, sahipsiz bir kadına saldırdığını, kadını küçücük bir çocukla birlikte acımasızca sokakta bıraktığını iddia eden düşman Fekeli'nin yeğeni olarak tanıdığı Fikret'tir. Öte yandan hem Fekeli'ye destek olmaya hem Fikret'i hayatla ve geçmişiyle barıştırmaya gelen Lütfiye, bir kez daha ortalığı sakinleştirmeye çalışır. Ancak Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamaz.

Fikret'in yıllardır beklediği karşılaşma, eşit olmayan şartlarda gerçekleşmiştir ama nihayetinde karşı karşıya olan iki kardeştir. Damarlarında aynı kan akan ve birbirinden ölesiye nefret eden iki genç adam, şimdi kozlarını ölesiye paylaşacaktır.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fekeli’nın kalbi öğrendikleriyle yorulur haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.