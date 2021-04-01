Fekeli’nın kalbi öğrendikleriyle yorulur

ATV'NİN iddialı dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 3. sezonunda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sevilen dizinin 90. bölümünde olaylar şöyle gelişecek: Demir, uzun zamandır peşinde olduğu gizli düşmanı ile karşı karşıyadır!

Babasının, sahipsiz bir kadına saldırdığını, kadını küçücük bir çocukla birlikte acımasızca sokakta bıraktığını iddia eden düşman Fekeli'nin yeğeni olarak tanıdığı Fikret'tir. Öte yandan hem Fekeli'ye destek olmaya hem Fikret'i hayatla ve geçmişiyle barıştırmaya gelen Lütfiye, bir kez daha ortalığı sakinleştirmeye çalışır. Ancak Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamaz.

Fikret'in yıllardır beklediği karşılaşma, eşit olmayan şartlarda gerçekleşmiştir ama nihayetinde karşı karşıya olan iki kardeştir. Damarlarında aynı kan akan ve birbirinden ölesiye nefret eden iki genç adam, şimdi kozlarını ölesiye paylaşacaktır.