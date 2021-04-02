Filtresi kendisine bile komik geldi!

Bir televizyon dizisi ile ekranlara dönen oyuncu Hülya Avşar, yüzüne özel kamera filtresi uygulanınca sosyal medyanın diline düştü. Sosyal medya kullanıcıları, "Hülya Avşar'la sırlar dünyasına yolculuk", "Hülya Avşar'a nasil bir filtre uygulandıysa artık kadının burnu yok", "Hülya Avşar'ın yüzünü arıyorum", "Hülya Avşar'ın yüzünü aramaktan diziyi izleyemiyorum" şeklinde yorumlar yaptı.

"AYNI FİKİRDEYİM"

Gelen yorumlar üzerine Hülya Avşar, kendisi için yapılan bir caps'i sayfasından paylaşarak, "Ben de aynı fikirdeyim" sözleriyle durumunu ti'ye alanlar kervanına bizzat kendisi de katıldı.