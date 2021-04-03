Marcao’dan eşine tek taş sürprizi

GALATASARAY'IN yıldız futbolcusu Marcao, geride bıraktığımız gün Aqua Florya AVM'de kameralara yansıdı. Eşiyle birlikte geldiği alışveriş merkezinde dünyaca ünlü mağazaları gezen çift, bir pırlantacıdan çıkarken görüntülendi. Eşine tek taş yüzük aldığını söyleyen Marcao'nun keyifli halleri dikkat çekti. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak poz veren Marcao ve ailesi daha sonra öğle yemeği yedi.



"SIRAMIZI BEKLİYORUZ"

TEK başına alışverişe çıkan güzel oyuncu Aslı Turanlı, yeni başlayacak tiyatro oyunuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Turanlı, "Zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Pandemi sürecinden dolayı oyunumuz ikinci kez ertelendi. Sağlık her şeyden önce geliyor. Biz de oyuncu arkadaşlarımızla birlikte aşı sıramızın gelmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu. Turanlı her zamanki şıklığıyla yine göz doldurdu.