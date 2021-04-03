Yasak partiye polis baskını

Oyuncu Özge Özpirinçci, önceki gün bir mekanda doğum gününü ünlü isimlerle kutladı. Sevgilisi Burak Yamantürk'ün de yer aldığı parti, mekanın kısıtlama nedeniyle kapanmasından sonra Özge Özpirinçci'nin avukatının evinde devam etti.

GAZETECİLERİ SUÇLADILAR

Yüksek seste müzik dinleyerek eğlenen grubun partisi polis baskınıyla son buldu. Evden tek tek çıkan ünlü isimler arasında Murat Dalkılıç, Berrak Tüzünataç ile sevgilisi Uraz Kaygılaroğlu'nun da olduğu görüldü. öfkelenen ünlü isimler, polis baskınından da basın mensuplarını sorumlu tuttu. Burak Yamantürk, olayı çeken gazetecilere tepki gösterirken; Murat Dalkılıç "Polis baskınını görmedim, siz çağırdınız galiba" dedi. Evden en son ayrılan Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu çiftinden Tüzünataç ise; gazetecilere "Sayenizde" diyerek tepki gösterdi. Muhabirlerin "Partiyi yapan sizsiniz" demesi üzerine Uraz Kaygılaroğlu, "Parti yok canım kardeşim! Parti yok! Evde müzik dinledik. Bu da mı yasak" dedi.