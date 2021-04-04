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Haberler Sarmaşık 1 Nisan şakaları herkesi üzdü

şakaları herkesi üzdü

1 Nisan şakaları herkesi üzdü

4.4.2021

ŞARKICI Mustafa Ceceli ile eşi Selin İmer, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bir restoranda başbaşa yemek yiyen çift, 1 Nisan'da ailelerine Selin hanımın hamile olması ile ilgili şaka yapmıştı. Mustafa Ceceli, "Böyle bir şaka yaptık ama çok pişman olduk. Ailemiz ve arkadaşlarımız şaka olduğunu öğrenince çok üzüldü. Biz de pişman olduk" dedi.
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