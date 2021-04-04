‘Göz eti’ rahatsızlığında erken tedavi önemli

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi Hekimlerinden Op. Dr. Ömer Takeş, halk arasında 'göz eti' olarak tanınan Pterjium rahatsızlığının erken tedavi edilmezse görme kayıplarına yol açabildiğini söyledi. Rahatsızlığın, dışarıda çalışan ve güneşin yaydığı ultraviyole ışınlarına maruz kalan kişilerde daha çok görüldüğünü belirten Op. Dr. Ömer Takeş, hastalığın ülkemizde ise her 100 kişiden 5'inde görülebildiğine dikkat çekti.

CERRAHİ MÜDAHALE

HASTALIK hakkında bilgi veren Op. Dr. Takeş, "Hastalığı gözün şeffaf tabakası olan Kornea'ya et yürümesi olarak tanımlayabiliriz. Göz eti, astigmata yol açarak bulanık görmeye neden oluyor. Eğer zamanında müdahale edilmezse göz bebeğini de kapatarak görme kayıplarına yol açabiliyor" dedi. GÖZ eti hastalığının yanma, batma, kızarıklık ve damarlanma şikayetleriyle kendini belli ettiği bilgisini veren Op. Dr. Takeş, "İlaç tedavisi ile yalnızca kızarıklık miktarı azalıyor. Asıl tedavi cerrahi müdahale ile oluyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi'nde doku transfer tekniği ile başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Dikiş yerine doku yapıştırıcısı kullandığımız için ameliyattan sonra batma yanma hissi de azalıyor. Klasik ameliyatlarda hastalığın tekrarlama olasılığı % 50'yi bulurken, bizim uyguladığımız teknikle bu oran % 1'ler seviyesine iniyor. Operasyon 15-20 dakika sürüyor. Hasta ertesi gün normal yaşantısına dönebiliyor. Bu hastalıktan korunmak için güneş gözlüğü ve göz yaşı damlalarını kullanmanın faydalı oluyor" diye konuştu.

BUNLARA DİKKAT EDİN!

GÖZÜN beyazında genellikle sarı-beyaz kabarıklık şeklinde görülen Pinguekula denen hastalıkla Pterjiumu karıştırmamak gerektiğini anlatan Op. Dr. Ömer Takeş, "Pinguekula da genellikle herhangi bir rahatsızlık hissi olmaz ancak kabarıklık fazla olursa göz yaşı tabakasının düzensiz dağılmasına neden olarak yanma, batma gibi şikayetlere neden olabilir. Pingeukulanın tedavisinde de Pterjium gibi ilaç ve gerektiğinde cerrahi tedavi uygulanabilir" dedi.