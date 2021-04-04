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Haberler Sarmaşık Güzel havanın tadını çıkardı

Güzel havanın tadını çıkardı

Güzel havanın tadını çıkardı

4.4.2021

KATILDIĞI bir yarışma ile adını duyuran Berna Keklikler, geçtiğimiz gün görüntülendi. Yakın arkadaş grubuyla birlikte güzel havanın tadını çıkaran Keklikler, bir restoranda vakit geçirdi. Spor tarzı ve şıklığı ile dikkat çeken güzel sporcu, pandemi sürecinden dolayı şu sıralar sadece ailesi ve yakın dostlarıyla vakit geçirdiğini söyledi.
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