Türk Moda tarihinde bir ilk yaşandı: Ormanda defile

Türk moda dünyasında bir ilk gerçekleştirildi. Pandemi koşullarına uygun olarak doğada defile yapıldı. Her biri tasarım olan gelinlik ve abiyeler, ormanlık alanda sergilendi. İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Çiçekliköy ormanında ve Roma Dönemi'ne ait tarihi taş köprü üzerinde gerçekleştirilen etkinlikte, 18 model görev aldı.

Tasarımcılar tarafından 2 aylık hazırlık aşaması sonucunda ortaya çıkarılan 45 parçalık ilkbahar-yaz koleksiyonu özel bir koreografi ile doğa defilesinde sunuldu. Pek çok mesleğin yanı sıra moda dünyasının da pandemi yüzünden büyük zarar gördüğünü ifade eden sektör temsilcileri; modacıların, sektör çalışanlarının ve mankenlerin iş yapamaz hale geldiğini, o sebeple bu tip organizasyonları hayata geçirerek piyasayı canlandırmaya çalıştıklarını belirtti.

SOSYAL MESAFEYE UYGUN

Yurtdışında bunun gibi açık alan moda organizasyonlarının gündemde olduğunu söyleyen sektör temsilcileri, "Biz de bu akıma ayak uyduruyoruz. Bundan sonra havanın güzel olduğu günlerde, dış mekanlarda sosyal mesafeye uygun şekilde defile ve ekspozisyon sunumları yapmaya devam edeceğiz. Bu süreçte salgın yüzünden kapalı yerleri, hem firmalar hem müşteriler hem de mankenler istemiyor. Zaten İzmir ve İstanbullu firmalardan bu tarz defileler için istekler gelmeye başladı. Gerekli izinler alınırsa, yakın zamanda 1. Kordon'da deniz kenarında defile yapmayı düşünüyoruz. Eskisi gibi izleyicilerin olduğu salon defilelerini de çok özledik tabi. Umarım en kısa zamanda seyircilerimizle birlikte o renkli moda gösterilerine geri döneriz" dedi. Defilenin özet görüntülerinin yer aldığı 1 dakikalık klibi ve fotoğrafları, 14 ve 15 Nisan'da Youtube ve Instagram üzerinden seyirciyle buluşacak.

ERCAN AKGÜN