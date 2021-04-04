BODRUM Yalıkavak'ta yaşayan ve yaklaşık 2 ay önce özel bir hastanede solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan 77 yaşındaki ünlü yönetmen Feridun Kete, hayatını kaybetti. Kete'nin eşi Mualla Kete, "Solunum yetmezliği rahatsızlığını atlatarak normal odaya çıkmıştı. Durumu iyiye gidiyordu, ancak geçirdiği kalp krizi sonucu kurtulamadı. Çok üzüntülüyüz, acımız büyük" dedi.

Kete'nin cenazesi vasiyeti üzerine yarın İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Feridun Kete Fazilet, Süper Kadın, Tehlikeli Adam, Oğulcan, Konyakçı, Azrail, Acı Kader başta olmak üzere 100'ün üzerinde filmin yönetmenliğini yapmıştı.

■ ADEM ÜLKER