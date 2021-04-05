Enişte iyileşiyor

Seda Sayan'ın iki ay önce trafik kazası geçirip, ölümden dönen eniştesi Coşkun Yıldız'dan iyi haber geldi.

"BALDIZINI NASIL SEVER"

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan şarkıcı Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız, 10 Şubat'ta motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Yıldız, uzun bir tedavinin ardından iyileşmeye başladı.Eniştesini hastanede ziyaret eden ve sosyal medya hesabından bu anları paylaşan Seda Sayan, güzel haberi "Çok şükür 2 gün önce özel yoğun bakım odasına geçtik. Bak nasıl kaldırıyor elimi. Maşallah sana. Baldızını nasıl sever elini nasıl sıkar" notuyla duyurdu.



Ferdi YAVUZ