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Her gün 1 kase yoğurt ye bağışıklığın güçlensin

mutfağının olmazsa olmazlarından yoğurdun sağlığa sayısız faydaları var. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, tüketilecek yoğurdun sağlıklı koşullarda hazırlanması, mümkünse ev yoğurdu olması. Uzmanlar, kaynatılmış sütün mayalanması ile elde edilen ev yoğurdunu özellikle öneriyor.

Her gün 1 kase yoğurt ye bağışıklığın güçlensin

5.4.2021

İŞTE YOĞURDUN FAYDALARINDAN BAZILARI:

İÇERİĞİNDEKİ probiyotikler sayesinde vücudun polen ve diğer alerjen reaksiyonlarını azaltır.
BAĞIŞIKLIĞI destekleyerek enfeksiyonla savaşta hücreleri daha güçlü hale getirir.
YOĞURT yemek kabızlık ve ishal oluşumunun mümkün olduğunca azaltır.
DÜZENLİ yoğurt tüketiminde yoğurdun probiyotik bakterileri vücuttaki iltihabı azaltır.
TAM bir protein deposudur.
Vücuttaki kas ve kemiklerin sağlıklı oluşumu ve büyümesi için gerekli tüm amino asitleri bulundurur.
YÜKSEK kan basıncı riskini azaltır.
KÖTÜ kolesterol ve kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu özellik gösterir.
FOSFOR kaynağıdır.
Vücut için gerekli olan enerji üretimini destekler ve DNA, RNA için çok önemlidir.
CİLDİN daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar.
SİNİR sistemini rahatlatarak kişiye sakinlik verir.

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