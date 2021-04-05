‘Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz’ sözü satışta

Gülben Ergen, kendisiyle özdeşleşen "Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz" sözünü satıyor. Ünlü şarkıcı, sözünü söylediği anı Rarible üzerinden satışa sundu. Twitter hesabından açıklama yapan Ergen, "Magazin dünyasından çıkıp internette klasikleşen 'Bana, unutmayın ki hiç bir şey olmaz' dijital dünyada yaşamına devam etmek için #NFT'ye dönüşüyor" ifadelerini kullandı. Gülben Ergen, satıştan elde edeceği geliri ise kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği'ne bağışlayacak. Dernek, şu sıralar 41. anaokulunu açmaya hazırlanıyor.



NFT "NON-FUNGİBLE TOKEN" NEDİR?

NFT, gerçek dünyada koleksiyon değeri taşıyan herhangi bir şeyin dijital dünyadaki halidir. Açılımı, "non-fungible token"dır. Takas edilemeyen kripto varlık anlamına gelmektedir.

ŞENOL KANTÜRK