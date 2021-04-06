Bu besinler sakinleştiriyor

Stres kan basıncımızın ve vücudumuzdaki kortizol seviyesinin artmasına neden olur ve bizim için zararlı etkileri vardır. Bazı besinlerde ise bu zararlı etkileri azaltacak bileşenler bulunuyor. Örneğin strese girdiğinizde istem dışı çikolata ya da meyveye yöneldiğinizi görebilirsiniz...

BİTTER ÇİKOLATA

BİRÇOK insan stresli olduğu dönemlerde farkında olmadan çikolataya yönelir. Bitter çikolatanın kan basıncını düşürme etkisi olduğu bilinmektedir.

AYRICA bitter çikolatada bol miktarda polifenol ve flavonoid bulunur. Bu iki madde de güçlü birer antioksidandır. Tüm bu özellikleri sayesinde bitter çikolata stresi azaltarak kişinin sakinleşmesine yardımcı olur.

AVOKADO

SAKİNLEŞTİRİCİ meyve denildiğinde ilk sırayı avokado alır. Çünkü avokado diğer meyvelere kıyasla daha fazla folat ve glutatyon içerir.

AYRICA bu meyve lutein, beta-karoten ve E vitamini bakımından oldukça zengindir. Tüm bunlar avokadoyu strese karşı koyan bir meyve yapar.

KIRMIZI MEYVELER

YABAN mersini, ahududu, çilek ve böğürtlen gibi kırmızı renge sahip olan meyveler vücuttaki kortizolu azaltır. Kortizol seviyesi yükseldikçe daha stresli, düştükçe daha az stresli hissederiz.

PORTAKAL

İÇERDİĞİ yüksek orandan C vitamini sayesinde kortizol seviyesini düşürür. Böylelikle vücuttaki stresi azaltır.

ELMA

UYUMADAN önce bir adet elma yemek, yorgunluk hissini azaltır. Ayrıca kişinin çok daha rahat uyumasına yardımcı olur.

KUŞKONMAZ

FOLAT bakımından zengin bir besin olan kuşkonmaz, içerdiği bileşenler sayesinde strese neden olan hormonları kontrol altına alır.

HAVUÇ

B6 vitamini bakımından zengin bir sebze olan havuç, bu özelliği sayesinde sinir sistemini olumlu yönde uyarır.

PANCAR

KIRMIZI renkli sebzelerin bir üyesi olan pancar, bol miktarda B vitamini içerir. Pancar bu özelliği sayesinde stresi azaltarak kişinin sakinleşmesine yardımcı olur.

KAJU FISTIĞI

KAJU ayrıca iyi bir çinko kaynağıdır. Yapılan araştırmalara göre düşük çinko seviyesi ile depresyon ve anksiyete arasında bir bağlantı bulunuyor. Dolayısıyla çinko seviyesini yüksek tutmanın kişiyi depresyon ve anksiyeteden uzak tuttuğunu söyleyebiliriz.

YUMURTA

YUMURTA bilindiği üzere yüksek oranda protein içeren bir besindir. Bu özelliği sayesinde vücuda enerji verir. Gerginlik ve yorgunluk hislerini hafifletir.

PAPATYA ÇAYI

SAKİNLEŞTİRİCİ doğal yöntemler sorulduğunda ilk öneri genellikle papatya çayı oluyor. Pennsylvania Üniversitesi'nin yaygın anksiyetesi olan 57 kişiyle yaptığı bir araştırmada, papatya çayı tüketen katılımcıların anksiyete belirtilerinde önemli azalma gözlemlenmiş.

YEŞİL ÇAY

YEŞİL çay, theanine adı verilen bir amino asit içerir. Bu madde beyni ve sinir sistemini uyarır. Vücuda enerji vererek kişinin yorgun ve gergin hissetmesini önler. Hem sakinleşmek hem de zihinsel aktiviteyi artırmak için günde 2 fincan yeşil çay tüketebilirsiniz.