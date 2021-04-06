İzmir Operası’nın yeni müdürü Ustuk

İZMİR Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) Müdürü Aytül Büyüksaraç'ın görevden ayrılmasının ardından, İZDOB solistlerinden tenor Aydın Uştuk, kurumun genel sanat yönetmeni ve müdürlüğüne getirildi. İzmir Operası'nın açıldığı 1982 yılından beri birçok opera eserinde ve konserlerde yer alan Aydın Uştuk, kendisini bu göreve layık gören Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'a teşekkür ederek şu açıklamada bulundu: "Bugüne kadarki başarılı çalışmalarından dolayı Aytül Büyüksaraç'a minnettarız. Pandeminin bir an önce bitmesini ve seyircimizle buluşmayı heyecanla bekliyoruz. Eminim sanatseverler de birbirinden güzel eser ve konserlerimizi çok özlemiştir. 21 yaşından bugüne dek aynı kurumda çalışmak her türlü sorunu bilmek anlamına geliyor. Arkadaşlarımızla birlikte İzmir Opera ve Balesi'ni daha iyi yerlere getirmek için güç birliğiyle elimizden geleni yapacağız" dedi.

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