Keser ailesi Bodrumlu oluyor

MUSTAFA Keser ailesi ile birlikte Bodrum'a yerleşme kararı aldı. Turgutreis'te yaşayan ünlü sanatçı Nejat Alp'i ziyaret eden Mustafa Keser artık Bodrum'da yaşamak istediğini açıkladı. Yıllardır yaşamını Bodrum'da sürdüren Alp'ten öneriler alan Keser'in yaz başı Bodrum'a taşınacağı öğrenildi.
■ TUBA AYHAN
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