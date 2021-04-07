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Haberler Sarmaşık Osman Bey’in gazabı Dündar Bey’i yakacak

’in gazabı ’i yakacak

Osman Bey’in gazabı Dündar Bey’i yakacak

7.4.2021

Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, bu akşam saat 20:00'de yeni bölümüyle atv ekranında olacak.

Dizinin 53'üncü bölümünde Osman Bey, ihanetini öğrendiği amcası Dündar Bey'in peşine düşerken, Dündar Bey, Nikola'ya sığınıyor. Dündar Bey'in deşifre olması Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i de telaşlandırır. Dündar Bey'in ihanetinin ortaya çıktığını anlayan Hazal Hatun, yardım istediği Süleyman ve Melik'le birlikte yakalanıp obaya getirilir. Savcı Bey ise Bayhoca'nın ölümünden sorumlu tuttuğu Dündar Bey'in cezasını bizzat kesmek istemektedir.

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