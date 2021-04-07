Yeni şarkı heyecanı

ÜNLÜ şarkıcı Aslı Hünel eşi Savaş Yurtsever ile birlikte alışverişe çıktı. Rengarenk kıyafeti ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken şarkıcı, yeni çıkardığı "Ayarsızım" şarkısının heyecanını yaşadığını söyledi. Hünel, "Güzel, iddialı bir şarkıyla geliyorum. Mutlu ve heyecanlıyım" dedi.

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