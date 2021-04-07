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Haberler Sarmaşık Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı

7.4.2021

ÜNLÜ şarkıcı Aslı Hünel eşi Savaş Yurtsever ile birlikte alışverişe çıktı. Rengarenk kıyafeti ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken şarkıcı, yeni çıkardığı "Ayarsızım" şarkısının heyecanını yaşadığını söyledi. Hünel, "Güzel, iddialı bir şarkıyla geliyorum. Mutlu ve heyecanlıyım" dedi.
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