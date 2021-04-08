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Ayağa kalkan Alparslan Hızır ve İlyas’ı kurtardı

Ayağa kalkan Alparslan Hızır ve İlyas’ı kurtardı

8.4.2021

ATV'NİN sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yine aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Alparslan'ın Hızır ve İlyas'ı kurtarması damga vurdu.

FİNAL SAHNESİ NEFES KESTİ

TUNCAY'IN yakalanmasıyla panik yaşayan istihbaratçı İlhan, Hızır'ın elinden Tuncay'ı almak istedi. Tuncay'ı elinden kaçıracağını anlayan Hızır Çakırbeyli, silahına davrandı ve Tuncay'ı İlhan'ın gözü önünde öldürdü. Bunun üzerine İlhan, Hızır ve İlyas'ı ortadan kaldırmak için mezbahaya götürdü. Bölümün final sahnesinde ise uzaktan keskin nişancı olarak destek veren Alparslan sayesinde Hızır ve İlyas kurtuldu. Öte yandan, dizinin 189'uncu bölüm etiketi #edho, kısa sürede Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

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