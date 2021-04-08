Bir çay kaşığı karanfil beyin işlevini artırıyor

Yemeklerden sonra ağız kokusunu gidermek için çiğnenen karanfil birçok vitamin içeriyor. Sadece bir çay kaşığı karanfilde manganez, lif, C ve K vitaminleri bulunuyor. Manganez beyin işlevini artırırken kemiklerin oluşumuna da yardımcı olur. C ve K vitaminleri ise bağışıklığı arttırır ve kanın pıhtılaşmasını önler. K vitamini kemik sağlığı için de önemlidir. Ayrıca, karanfil yağının baş ağrıları ve şişkinliği azalttığı da bilinmektedir.

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