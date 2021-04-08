Uzun yaşamın sırrı siyah sarımsakta

Siyah sarımsak, bağışıklık kuvvetlendirici ve güçlü antioksidan özelliğiyle Çin ve Kore'de 'Uzun yaşamın sırrı' olarak biliniyor. Beyaz sarımsağın siyaha dönüşmesi sırasındaki fermantasyon süreciyle içeriğini zenginleştiren siyah sarımsak, enfeksiyonu önler, mide ve karaciğeri korur, kolesterolü düşürür. Diyabet semptomlarını iyileştirici, dolaşım sistemi hastalıklarını önleyici etkiye de sahip olan siyah sarımsak, hücre yenilenmesi sağlayarak yaşlanmayı geciktirir.

DİĞER