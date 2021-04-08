Vücudunuzu bahar detoksu ile arındırın

Bir yandan baharın enerjisini ve güzelliklerini keşfederken bir yandan da kışın etkilerinden kurtulmanın zamanı geldi. 3 günde 3 kilo verdiren bahar detoksu, hem kilo vermek için değerli bir motivasyon sağlamanıza hem de vücudun arınması ile elde edilen enerjinin tadını çıkarmanıza yardımcı olacak.

KISA SÜREDE FİTLEŞİN

Kış mevsiminin pandeminin de etkisi ile daha önce hiç olmadığı kadar çok evde zaman geçirdiğimiz bir döneme dönüştüğünü vurgulayan Diyetisyen Mehtap Yakut, "Bu dönemde pek çok insanın kilo almaktan ve hareketsizlikten şikayet ettiğini görüyoruz. Bahar detoksunun avantajları sayesinde fazla kilolardan kısa sürede kurtulmak mümkün. Bu detoksu hamile olmayan kadınlar, hipertansiyon ya da kalp hastalığı gibi sağlık sorunları yaşamayanlar ve diyabet hastası olmayanlar uygulayabilir. Sağlık sorunları olanlar ise, kendilerine uygun bir diyet programı için uzman görüşü almalı" dedi.

AÇ KARNINA ILIK SU

AÇ kalmadan, sağlıklı bir şekilde vücuttaki ödemlerden kurtulmak için güne güzel bir kahvaltı ile başlamak önemli. Sabah uyanınca özellikle de kahvaltıdan 30 dakika önce 2 bardak ılık su ve 1 fincan yeşil çay hem metabolizmayı hızlandırmaya hem de tokluk hissinin daha kolay elde edilmesine yardımcı olur. Bahar detoksu kahvaltısı için Mehtap Yakut'un hazırladığı menüyü en geç 9:30'a kadar yapmış olmanız gerekiyor. Ayrıca, bahar detoksunda öğle yemeğine kadar ara öğün tüketmemeye dikkat etmelisiniz.

KAHVALTI MENÜSÜ

1/2 avokado veya 1 dilim ananas

1 adet haşlanmış yumurta

15 dal maydanoz

1 fincan beyaz çay bahar detoksunda doyurucu ve sağlıklı bir öğün alternatifi sunacaktır.

GÜNDE 10 BIN ADIM

DİYETİSYEN Mehtap Yakut, bahar detoksundan tam olarak verim alabilmek için kat edilmesi gerekenleri de anlattı. Günde 3 litre su içmeye özen gösterilmesi gerektiğini belirten Yakut, "Spor yapmalı veya günde en az 10.000 adım atmalısınız. Özellikle sabah aç karnına yapılan yürüyüş ve spor metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakmanızı kolaylaştırır. Bahar detoksunun 3 gün yapılması yeterlidir. Fazlasını önermesem de bu detoksun vücuduna iyi geldiğini düşünen, 3 günü çok konforlu ve enerjik geçirenler dilerlerse 4 ya da 5 gün devam edebilirler" dedi.

YEMEKLE İÇİLMELİ

ÖĞLE yemeği içeceği için uygun besinleri sıralayan Mehtap Yakut, "Mutfak robotunda verdiğim malzemelerden bir içecek hazırlayıp, öğle yemeği ile en geç 13:00'e kadar bu içeceği tüketmelisiniz. Öğle yemeğinden sonra 2 adet hurma, 1 fincan beyaz çay ve 10 adet çiğ badem ile ara öğün yapılabilir. Bu ara öğünü 15:30 gibi tüketebilirsiniz. Bahar detoksu akşam yemeğinde ise oldukça doyurucu bir salata tüketilmesi gerekiyor" dedi.

MALZEMELER

1 orta boy havuç

10 dal maydanoz

1 parmak taze zencefil

10 dal ıspanak

10 dal dereotu

1 bardak su

1 yemek kaşığı keten tohumu

AKŞAM YEMEĞİNİZ DOYURUCU SALATA

AKŞAM yemeğinde besleyici bir salatayla bahar detoksunun en önemli ayağını tamamlayabilirsiniz. Mehtap Yakut'un önerdiği malzemeler ile salata yapıp, yanında da 2 yemek kaşığı yoğurt ile hazırlanmış bir bardak ayran içmek faydalı olacaktır. Bahar detoksunda gece acıkmasına karşı harika bir ara öğün de sunan Yakut, "Saat 21:00 gibi 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kekik ile hazırladığınız karışımı tüketebilirsiniz" önerisinde bulundu.