Çakır paylaşımı heyecan yarattı

Oyuncu Oktay Kaynarca, yıllar önce Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakterinin Twitter'da TT olması üzerine, sosyal medya hesabından video paylaştı. Oynadığı karakterin 17 sene sonra bile TT olmasından çok mutlu olduğunu söyleyen Kaynarca, "Bu kadar özlenen bir adam, Süleyman Çakır bir yerden çıkıp gelse de bu hasret bitse mi diye düşünmüyor da değilim açıkcası" ifadelerini kullanınca, Süleyman Çakır hayranlarını heyecan sardı.

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