İzmir şarkısında Ayda ve Elif’i anlattı

30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminde, saatler sonra enkaz altından çıkarılan Ayda ve Elif bebek depremin simgesi olmuştu. Deprem sonrasında Ayda ve Elif bebeğin kurtarılma anlarına şahitlik eden sanatçı Gökhan Akar da, bu anlarda yaşadığı hislerini notalara döktü.

DİNLEYENLER BEĞENDİ

Başta Ayda ve Elif bebek olmak üzere tüm depremzede çocuklara ithafen bir şarkı yazan Gökhan Akar, şarkısına "İzmir" adını verdi. Klibi de yayınlanan şarkı, internette binlerce izlenerek beğeni topladı. Şarkı hakkında konuşan Akar, "Deprem gibi kötü bir olay ile başlayan bu hikayenin sonu iyi bitsin istedim. Kızılay ile bir proje yaparak şarkının tüm gelirlerini kimsesiz çocuklara vereceğimi duyurdum. Şarkıdan zaten bir gelir beklemiyorum çünkü bana bu şarkıyı çocuklar yazdırdı" ifadelerini kullandı.

'ELİF GİBİ DİMDİK DUR'

Parçanın sözleri hakkında konuşan Akar, "Şarkıda; 'Bir küçük kız çocuğu ağlıyor içimde, yüzü elleri toz toprak içinde, minik omuzlarına yıkılan duvarlar sağır sesine, yüzleşip hayatla büyüdü doyamadan annesine' derken Ayda bebeğin eli yüzü toz toprak içinde çıkarılmasını anlattım. İkinci kısımda; 'Tut ki parmağımın ucundan sımsıkı sakın bırakma, Elif gibi dimdik dur' derken Elif bebeğin enkazdan çıkarıldığında itfaiye erinin parmağını tutmasını anlattım" dedi.