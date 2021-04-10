Kenan’ın ölümü dengeleri değiştiriyor

atv'nin beğeniyle izlenen dizisi Kardeşlerim bu hafta da heyecan dolu bir bölümle izleyiciyle buluşuyor. Kenan'ın ölümü tüm dengeleri değiştirirken Suzan, Akif, Nebahat cephesinde sular durulmaz. Çocuklar yaşadığı felaketten sonra yaşamlarını düzene sokmak için var gücüyle çalışırken, Orhan'ın sunduğu teklif Kadir'le Ömer'i umutlandırır. Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığının iç yüzünü öğrenen Melisa, Kadir'le yüzleşmek ister. Şengül'ün Nebahat'ten alacağı paranın hayaliyle girdiği borçlar, Orhan'la arasının açılmasına sebep olur. Berk'in Aybike'yi zora sokan planı ise beklenmedik olaylara yol açar. Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları 20.00'da atv'de.

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