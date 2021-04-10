Sıcak çay içmek ömrü uzatıyor

ÇAY ülkemizde en sevilen içeceklerden biri. Özellikle yemeklerden sonra çay içilmeyen ev nerdeyse yok. Bu durum farkında olmadan sağlığımız için yaptığımız çok etkili bir aktivite. Uzmanlar da, yemeklerden sonra içilen çayın ömrü uzattığına dikkat çekiyor. Yemeklerden sonra sıcak çay ya da su içmek kişileri kalp krizi ya da beyin damar hastalıklarından koruyor.

MİDE ve bağırsakta yağların tam eritilmesine ve damar duvarlarına yapışmadan enerji molekülleri halinde dokulara taşınmasına yardımcı oluyor sıcak çay. Dünyada Çinliler ve Japonlar da yemeklerinden sonra soğuk su değil sıcak çay içiyorlar.

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