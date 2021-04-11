Böbreklerinizi kereviz ile çalıştırın

VÜCUTTA en çok efor sarf eden organlardan karaciğerin şişliğini gideren kereviz, ayrıca böbreklerin aktif olarak çalışmasını sağlıyor. Salatası, çorbası ve yemeği yapılabilen kereviz, böbrek üstü bezleri çalıştırarak sinir ve yorgunluğa iyi gelirken, karaciğerdeki fazla suyu da atıyor. Ayrıca, içinde bulunan C vitamini serbest radikal hasarını önler ve ayrıca astım gibi iltihaplı durumların şiddetini azaltmada anti-enflamatuar özelliklere sahiptir.

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