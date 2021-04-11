DERYA Tuna, önceki gün arkadaşları ile alışverişe çıktı. Tuna, alışveriş merkezi içerisindeki mağazaların sezonluk ürünlerini inceledi, daha sonra dünyaca ünlü markaların sezonluk ürünlerine baktı. Derya Tuna, daha sonra arkadaşları ile birlikte bir restoranda yemek yiyip yorgunluk kahvesi içmeyi ihmal etmedi.
Derya Tuna alışveriş turunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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