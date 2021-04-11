‘Her fırsatta gelip enerji depoluyorum’

GÜZELLİĞİ ile dikkat çeken İvana Sert, sevgilisi Sezer Dermenci ile termal su keyfine kahve keyfini de ekledi. Bir ayağı İstanbul bir ayağı Urla'da olan İvana Sert, işleri nedeniyle sürekli seyahat etmek zorunda olduğunu, termal havuzlarda rahatladığını söyledi. Sert, "Burası bizim İzmir'deki evimiz. Her fırsatta gelip enerji depolauyoruz. Bu şifalı sularda vakit geçirmeye doyamıyorum. Unutmayın ki sağlık her şeyden önemli. Termal keyfi hem ruhumuza hem de beden sağlığımıza iyi geliyor" dedi.

■ MELİH DEMİRTAŞ