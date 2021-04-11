Murat Boz korona virüse yakalandı

DÜNYAYI etkisi altına alan korona virüs salgınının etkileri devam ediyor. Şarkıcı Murat Boz da korona virüse yakalandı. 5 gün önce testi pozitif çıkan Boz kendini karantinaya aldı. Ünlü şarkıcı, 'Herkese selam, Covid 19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum' dedi.

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