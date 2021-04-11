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Haberler Sarmaşık Pilotaj kursları devam ediyor

Pilotaj kursları devam ediyor

Pilotaj kursları devam ediyor

11.4.2021

OYUNCU Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

EHLİYETİM VAR

2 yıl önce pilotaj eğitimine başlayan ve yalnız uçuşuna çıkarak ilk seviyeyi başarıyla tamamlayan Erdim, "Pilotaj eğitiminde ilk seviyeyi geçmiştim, ufak bir uçağı artık tek başıma uçurma ehliyetim var ama henüz bitmedi. Şimdi o ehliyeti büyütüyorum. Eğitim seviye arttırarak devam edecek" dedi.

Bir havayolu şirketinde pilotluk yapmak istediğini daha önce de dile getiren yakışıklı oyuncu, "Önce hanımı uçurmak istiyorum. Sonra tabi yolcu uçağı kullanmayı istiyorum" dedi.

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