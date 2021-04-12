Simge’ye kraliçe desteği

Uzun bir aradan sonra sessizliğini bozan Simge, 'Sevmek Yüzünden' şarkısı ile listelerde hızla yükselirken, sanatçı dostları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Pop müziğin kraliçeleri Hande Yener ve Demet Akalın'ın yanı sıra kendi jenerasyonundan İrem Derici de sosyal medyadan 'Sevmek Yüzünden' isimli şarkıyı beğendiklerini dile getirdi. Simge 'nin sosyal medya hesabından paylaştığı klibinin altına Demet Akalın ateş, Hande Yener ise pırlanta emojisi koydu. İrem Derici ise "Su gibisin su! Çok dinlensin, çok sevilsin güzelliğim benim!" yazarak nazar boncuğu emojisi ile beğenisini dile getirdi. Simge, 'Sanatçı dostlarıma ve tüm müzikseverlere yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Şenol KANTÜRK