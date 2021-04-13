Fıs fıs İsmail mobilya fuarında

TELEVİZYON dünyasının efsane karakterlerinden fıs fıs İsmail'i canlandıran Süleyman Yağcı, İzmir Mobilya Fuarı'na geldi. Mobilya fuarında hayranlarıyla bol bol sohbet edip fotoğraf çektiren Yağcı, reklam ve tanıtım yaptığı ürünlerin kalitesine dikkat ettiğini söyledi.

■ MELİH DEMİRTAŞ