Ural’a Kanal İstanbul linci

TELEVİZYONDA magazin programında yorumculuk yapan Hakan Ural, Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Ural, canlı yayında "Kanal İstanbul'u kim istemez. Amerika, Rusya, Fransa istemez. Montrö yapıldığında 3 bin gemi geçiyordu, Bugün bu rakam 30 bin, 2023'te de bu rakamın 86 bini geçmesi bekleniyor. Ve tek kuruş para alamıyoruz, denetleyemiyoruz. 8 milyar dolar üstü kaybımız var." dedi. Hakan Ural'ın bu sözleri nedeniyle sosyal medyada linç edildi.

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