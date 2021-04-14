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Haberler Sarmaşık Dündar Bey, ihanetin bedeliyle yüzleşiyor!

, ihanetin bedeliyle yüzleşiyor!

Dündar Bey, ihanetin bedeliyle yüzleşiyor!

14.4.2021

Kuruluş Osman, bu akşam saat 20:10'da çok konuşulacak yeni bölümüyle atv ekranında olacak. Dizinin 54'üncü bölümünde Osman Bey, amcası Dündar Bey'in ihanetinin cezasını bizzat kesecek ve Söğüt'e baskın planlayan Nikola'yla savaş meydanında yüzleşecek. Papa'nın ajanlarının sağladığı istihbaratla Söğüt'ün altına kazılmış tünelleri kullanmayı hedefleyen Nikola, Togay'ın yokluğunda bölgedeki hakimiyeti ele geçirmeyi hedeflemektedir. Söğüt'e baskına giden Bizans kuvvetlerinin karşısına dikilen Osman Bey, Nikola'yla kozlarını paylaşmak üzere canını ortaya koyar!
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