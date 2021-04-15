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Haberler Sarmaşık Alparslan intikamını aldı

intikamını aldı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her salı 20.00’de ’de.

Alparslan intikamını aldı

15.4.2021

ATV'NİN sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yine aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı olarak zirveye yerleşti.

BAHAR KENDİNİ FEDA ETTİ

ALTINCI sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Ceylan'ın intikamının Alparslan tarafından alınması damga vurdu. Heyecan dolu bölümde önce Tuncay'ın ölümüyle alevlenen savaşta İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurdu. Kurulan tuzakta Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti oldu. Sıkılan kurşunun önüne atlayan Bahar, Hızır Çakırbeyli'nin kollarında ölüme düştü. Dizinin final bölümünde ise Alparslan ortaya çıktı. Ceylan'ın ölüm emrini veren istihbaratçı İlhan'a beklenmedik anda baskın düzenleyen Alparslan, İlhan'ı öldürerek Ceylan Çakırbeyli'nin intikamını aldı.

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