Yaşanmışlıkları notalara döktü

İZMİRLİ solist ve müzik eğitmeni Müge Ökten'in, söz ve müziği kendisine ait olan "Geceler Bana Kara" şarkısının klibi yayınlanmaya başladı. Yeni parçasını bugüne kadar duygusal hayatında kazanmış olduğu tecrübelerden yola çıkarak yazdığını söyleyen Ökten, "Yaşamış olduğum duygusal yıkımlardan etkilendim ve sözlere döktüm. Kalbimi kırıp giden biri ya da birilerinin arkasından, artık ayakları yere basan, her şeyi sineye çeken, yaşadıklarından ders çıkaran bir kadının söylediği sözler bunlar. Kendilerine teşekkür ederim. Belki de onlarla yaşadıklarım olmasaydı, bu kadar güzel sözler çıkmazdı" yorumunu yaptı.

■ ERCAN AKGÜN