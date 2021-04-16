Kültürpark’ta sanat buluşması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, '15 Nisan Dünya Sanat Günü' vesilesiyle, Kültürpark'ta vatandaşlar ile sanatçıları bir araya getirdi. Kültürpark'ın dört bir yanında dans gösterileri, müzik dinletileri ve sokak sanatları gibi pek çok sanat etkinliği gerçekleştirildi.

'SERGİLERDE BULUŞACAĞIZ'

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin düzenlenmesindeki bir diğer amacın ise, pandemi döneminde zor durumda kalan sanatçıların desteklenmesi olduğu öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Dünya Sanat Günü'nü twitter hasabından kutladı. Başkan Soyer, "Tarihte benzersiz bir iz bırakan Leonardo da Vinci'nin doğum gününde gerçekleşen 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nü kutluyorum. Sanatın ruhlarımıza merhem olan tarafına sığınıyor, bu zor zamanları atlatıp sanatçılarımızla sahnelerde, sergilerde buluşacağımız anları özlemle bekliyorum" dedi.

MERT ALPDÜNDAR